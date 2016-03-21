У Порошенко рассказали, когда Рада может проголосовать за нового премьера

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что 24 марта может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, во время которого нардепы проголосуют за нового премьера и состав Кабмина.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

В то же время политик исключил, что действующий глава правительства Арсений Яценюк не останется на этой должности на третий год.

"Мне кажется, что и он сам и фракция "Народного фронта" уже осознала, что правительство фактически недееспособно и последние консультации проходят лишь о том, какой формат следующего правительства будет принят в парламенте", — отметил Луценко.

По его словам, первый вариант, который поддерживает фракция БПП, общество и западные партнеры — это формат "технократического" Кабмина во главе с нынешним министром финансов Натальей Яресько.

"К сожалению, этот вариант не поддерживает фракция "Самопоміч", которая отказывается входить в любую коалицию под любое правительство, включая вероятного премьер-министра Садового (глава политсилы Андрей Садовый — ред.) или вероятного премьер-министра Яресько", — добавил нардеп.

При этом "Народный фронт" предлагает новое правительство с министрами, которых подадут фракции Рады. "Консультации о формировании такого правительства сейчас продолжаются ежедневно и даже ночью", — приводят сведения Луценко журналисты.

Напомним, ранее глава Администрации президента Борис Ложкин заявил, что в ближайшие недели будет либо сформирован новый Кабмин, либо произойдет переформатирование нынешнего правительства.