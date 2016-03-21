Названо самое "горячее" направление в зоне АТО на Донбассе

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 32 раза нарушили "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 28 из атак произошли на Донецком направлении.

"По позициям в районе Авдеевки боевики открыли огонь из танка и произвели 12 выстрелов, потом подключили БМП, зенитную установку и гранатометы", — отметили военнослужащие.

Кроме того, из миномета калибром 82 мм, гранатометов и пулеметов враг обстрелял опорные пункты в районе Луганского, а вблизи Светлодарска — из миномета, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе Авдеевки, Зайцево и Ленинского вели огонь вражеские снайперы, близ Опытного наемники использовали гранатометы, а из стрелкового оружия атаковали опорные пункты под Песками и Марьинкой", — подчеркнули в штабе.

По его данным, в Луганской области по опорному пункту военнослужащих, расположенному недалеко от Трехизбенки, наемники вели огонь дважды из миномета, потом подключили гранатометы и пулеметы.

Напомним, ранее стало известно, что 20 марта под поселком Новотроицкое Донецкой области диверсанты обстреляли позиции сил АТО и, получив достойный ответ, отступили. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Військове телебачення України