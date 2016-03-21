Британия потребовала от России вернуть Украине оккупированный Крым

Так называемый "референдум" стал пародией на демократию, наскоро организованный всего за две недели, отметил Хэммонд.
Российские власти должны вернуть оккупированный Крым Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд.
Об этом говорится в заявлении Хэммонда по поводу второй годовщины подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о противоправной аннексии Крыма, сообщает УНИАН.
"В этот день два года назад Россия попыталась узаконить свою незаконную оккупацию Крыма с помощью одностороннего "договора" для "поглощения" полуострова. Но на самом деле произошел банальный захват чужих земель", — подчеркнул британский министр.
Вместе с тем Хэммонд напомнил, что менее чем за неделю до того Кремль провел в Крыму нелегитимным "референдум".
"Так называемый "референдум" стал пародией на демократию, наскоро организованный всего за две недели, под присмотром российских военных и без независимых международных наблюдателей. Этот "референдум" был запланирован как повод для дальнейшей аннексии Крыма — первого за десятилетие силового изменения границ в Европе", — подчеркнул Хэммонд.
Как отметил Хэммонд, "противоправно аннексировав украинскую землю, нарушив территориальную целостность Украины и дестабилизировав восточную Украину, Россия нарушила международное право и бросила вызов мировому порядку, основанному на правилах".
"Такие действия являются абсолютно неприемлемыми. Именно поэтому мы противодействуем этому опасному поведению и отвечаем на этот вызов, в частности продолжая наши санкции против России", — заявил глава МИД Соединенного Королевства.
"Наша позиция четкая — мы не признаем и не будем признавать незаконный захват Россией Крыма", — подчеркнул министр.
В этой связи он отметил, что "мы также не забудем жертв российской агрессии и нарушения Россией прав человека, в частности, в отношении этнических меньшинств, особенно крымскотатарской общины, которая продолжает страдать от действий России. Недавнее решение российских властей причислить парламент крымских татар в перечень экстремистских организаций вызывает серьезные предостережения. Все обвинения в нарушении прав человека, включительно с произвольными арестами, ограничениями свободы слова, религии или права на собрания, должны быть расследовании в полном объеме".
"Незаконная аннексия Крыма была актом агрессии, перед лицом которой мы должны сохранять единство и защитить наши ценности. Я призываю Россию прекратить свою оккупацию и вернуть Крым Украине", — заявил Хэммонд.
Напомним, ранее в США намекнули: после захвата Крыма Россией, Германия имеет право аннексировать Калининград.