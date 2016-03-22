Дипломат о падении рейтинга Путина: должны смениться поколения, чтобы из русских выветрился шовинизм

Несмотря на падение уровня доверия россиян к Путину на 10%, президент РФ по-прежнему пользуется популярностью российского общества, пропитанного великодержавностью.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал на чате в "Главреде".

"Я видел на днях информацию, что сегодня за Путина проголосовало бы более 65% россиян, если бы выборы проходили сегодня. Это свидетельствует о том, что он пользуется популярностью среди российского общества, которое пропитано шовинизмом и великодержавностью", — считает украинский дипломат.

"К большому сожалению, эта тенденция является долговременной. Мне кажется, что должны смениться поколения, чтобы из голов русских людей этот шовинизм наконец-то выветрился. И дело тут не в Путине, а в том, что российскому обществу нужен царь в любой форме: великого князя, императора, президента, генсека и т.п.. И в этом проблема российского общества", — заметил экс-глава МИДа.

Напомним, директор компании Berta Communication Тарас Березовец рассказал в комментарии "Главреду", что падение уровня доверия к Путину вызвано тем, что россияне выбирают между холодильником и телевизором, и холодильник постепенно начинает брать верх.

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