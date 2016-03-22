Команды Порошенко и Яценюка делят кресла в новом Кабмине, где могут появиться еврореформаторы — СМИ

Команды президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка согласовывают новый состав Кабмина, и там могут появиться известные европейские реформаторы.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает "Украинская правда".

В случае своей отставки Яценюк требует для своей команды следующие посты:

спикера Верховной Рады для Андрея Парубия;

главы МВД для Арсена Авакова;

главы Минюста для Павла Петренко;

главы Минобразования, вероятно, для Лилии Гриневич;

главы Минэкологии и, возможно, Мининфраструктуры.

Как пишет издание, БПП не хочет отдавать Яценюку Минюст, ведь команда Порошенко видит на этом посту нынешнего замглавы АП Алексея Филатова.

В то же время, по данным собеседников УП, на Минэкологии уже претендуют "Батьківщина" и Радикальная партия, которых уговаривают вернуться в коалицию.

Кроме того, в будущем Кабмине могут появиться новые европейские реформаторы.

Так, идет обсуждение участия в правительстве польского реформатора Лешека Бальцеровича, который ранее заявлял, что премьером в Украине быть не хочет, но не исключал, что может помочь с реформами.

Пост министра финансов может занять бывший словацкий министр экономики Иван Миклош. Однако, по словам собеседников, Миклош может появиться только в случае, если от работы в правительстве откажется Наталия Яресько.

Разговоры об уходе Яресько из Кабмина появились из-за того, что главой Фискальной службы может стать нардеп Нина Южанина, открыто конфликтующая с Яресько.

Точно в новом правительстве не будет еще действующих министров экономики Айвараса Абромавичуса и инфраструктуры Андрея Пивоварского.

На месте Пивоварского НФ видит Максима Бурбака, который работал на этом посту в первом Кабмине Яценюка. Однако БПП такая идея не нравится.

Кроме того, в Кабмин на должность первого вице-премьера может перейти глава Администрации президента Борис Ложкин. Если это произойдет, то АП может возглавить Виталий Ковальчук.

Напомним, в среду, 23 марта, лидер фракции БПП в Верховной Раде Юрий Луценко должен на совете коалиции назвать новую кандидатуру премьера. Вероятнее всего, это будет нынешний спикер Владимир Гройсман.