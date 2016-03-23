Отсчет пошел: считаем часы до возвращения Савченко в Украину

22 года тюрьмы для Надежды Савченко. Российский суд признал "типичную бандеровку" виновной, ее адвокаты анонсируют скорейшее освобождение своей подзащитной, а сама Надежда обещает России горящие шины.

Донецк Ростовской области живет второй день в режиме ожидания. Ожидания приговора украинской летчице и взрыва эмоций, последующих за ним.

"Это номер, который нужно просто отбыть"

"На центральной улице Ленина здание суда все так же обтянуто красно-белой лентой. И казаки вокруг. Мне аж смешно! Как боится наша власть Надю Савченко, как будто она террористка", — говорит нам общественный активист Виктор Капитонов. Он специально приехал на суд в Донецк из Москвы.

Но о террористах в ростовском Донецке и вправду сегодня активно говорят. И это слово звучит не только из уст читающего судьи. О нем с самого утра то и дело вспоминают представители европейского дипломатического корпуса. Многие растерянно ищут в своих смартфонах информацию о терактах в Бельгии. "Западные дипломаты шокированы взрывом в аэропорту Брюсселя, ищут последние новости, пишут смс коллегам и друзьям", — свидетельствует присутствующий на заседании в Донецке нардеп Алексей Рябчин. Совпадение ли: взрыв информационный из глубинки России перекрывают новости о взрыве реальном в сердце Европы? Позже сестра Нади Вера напишет: "Брюссель ... печаль. Но сейчас за этими взрывами пытаются от нашего внимания что-то скрыть, что-то очень масштабное".

В зале суда усиливаются меры безопасности. "Досмотр — тотальный. У меня даже духи нюхали, сигареты раскрывали, зажигалки на входе отбирают", — говорит журналистка "Громадського" Ирина Ромалийская.

Во время ближайшего короткого перерыва все просят покинуть помещение и еще раз пройти рамку металодетектора. В результате этого украинских депутатов снова пытались не пусть в зал, мотивируя тем, что мест в нем не осталось — все занятии представителями иностранных государств.

"Определенно, обвинительный приговор и значительный срок наказанияпредрешен", — считает адвокат Марк Фейгин.

Судья Леонид Степаненко тем временем читает страницу за страницей. Адвокат Николай Полозов замечает: "примерно 90 листов из толстой пачки". За сегодня уже успел озвучить психолого-психиатрическую экспертизу Савченко в приговоре, упомянуть путь Савченко от Ирака до "Айдара", перейти к "лжесвидетелям, описывающим "путешествие" по России"…

"Судья читает в приговоре: "Савченко вела себя нагло, как типичная бандеровка". В зале раздается легкий смех. Савченко поднимает вверх руки в знак победы. Степаненко резко меняет тон. Его голос выделяется на фоне монотонного чтения: "Если кому весело — могу удалить". Савченко выкрикивает: "Мне весело!" и берется мазать руки кремом. "Судья, потупив взгляд, продолжает читать", — дополняет картину адвокат Полозов. Позднее адвокаты уточнят цитату судьи.

Вскоре — показания сестры Веры. "Заслушиваем описательную часть приговора. Перешли к стороне защиты. Скоро мотивировочная, из которой будет многое ясно", — объясняет Фейгин.

Сегодня в зале присутствуют три защитника Надежды — Марк Фейгин, Николай Полозов и Илья Новиков. Последний появился после очередного перерыва. Все трое по очереди подходят к застеколью. Кажется, им безразлично, о чем говорят судья. Впрочем, как и всем остальным в зале. Присутствующие стоят, пошатываясь, что-то ищут на экранах своих телефонов, поднимая иногда глаза к потолку. И лишь операторы телеканалов пристально наблюдают за адвокатами и самой Надей.

"Все спрашивают, почему меня не было в первый день чтения приговора Савченко, что все это значит, и всегда ли в России приговор зачитывают так долго и невнятно. В том и дело, что всегда, — говорил накануне адвокат Илья Новиков. — Это номер, который нужно просто отбыть. На слух текст все равно никто не воспринимает, копию приговора адвокатам чаще всего вручают в тот же день, по ней потом и пишется апелляция. В нашем случае, поскольку апелляцию мы не подаем, не будет даже этого этапа. Единственная интрига ожидается в самом конце — какой именно будет итоговая цифра срока — и то это интрига только для ватных телеканалов, на работу защиты и судьбу Надежды это ни в малейшей степени не влияет".

Надя, как и вчера, в отличном расположении духа. По крайней мере, именно такой ее видят присутствующие. В перерыве она говорит, что подаст в Европейский суд за угробленное лётное здоровье… Кроме того, извиняется перед украинскими нардепами, что не уделила им достаточного внимания, поскольку все время общается с адвокатами.

После очередного короткого перерыва судья читает показания свидетелей защиты, в том числе эксперта мобильной связи о том, как она работала в день гибели российских журналистов в окрестностях Луганска.

Наступает время обеда и судья оглашает перерыв до 14:30 по московскому времени.

"В руках у судьи еще столько страниц, что их осталось читать час-полтора", — прогнозирует адвокат Новиков. А после рассказывает журналистам о состоянии Савченко: "Она в хорошем состоянии, после тог как она прекратила сухую голодовку, ей полегчало. Но сухая голодовка — способ давить на стороны переговоров. Она, таким образом, говорит, что ждать долго не будет".

Тем временем под зданием суда не утихали споры — украинских активистов, приехавших на суд, сотрудники федеральных каналов то и дело провоцируют на "откровенные разговоры" о запрете им работать в Украине и многочисленных депортациях. Тут же расхаживает известный своими публикациями о "Новороссии" "фронтовой корреспондент" Дмитрий Стешин и любитель "Беркута" и "Топаза" Сергей Рулев.

"Тихо, тут вам не Майдан"

По окончании перерыва провокаторов на суде становится больше. Как и вчера в зал пропускают молодых людей, одетых в черные куртки, под которыми адвокаты узрели те самые футболки с принтами погибших журналистов. "Судя по всему дело идет к развязке. Не пустили ряд независимых каналов, завели в зал двух малолеток. Напоминают пранкеров", — констатирует Фейгин. "Эти трое ребят — статисты, которых провели в обход очереди в зал, чтобы меньше места оставалось для дипломатов", — уточняет Новиков.

"Вместо нас без очереди фсбшники запустили "титушек" и провокаторов, — говорит нардеп Рябчин. — Наших девушек-депутатов удалось провести только делегации ЕС. Когда адвокаты, консулы и европейцы начали возмущаться, охрана крикнула: "Тихо, тут вам не Майдан".

Возмущена и Вера Савченко. Свои мысли она выплескивает в соцсети: "РФ симулирует открытый суд. СМИ, украинские и зарубежные, а также оппозиционные российские "Дождь", "Открытая Россия" не могут попасть в зал суда, где зачитывают приговор Наде. Причина проста: семь российских каналов в зале, с утра до вечера, делают вид, что работают, но даже микрофоны не включают!.. Но места заняли! И есть только два украинских, которые делятся отснятым материалом с коллегами международниками ... И никакой "Открытой России"!".

Адвокаты уже откровенно показывают, что безразличны к словам судьи. Полозов и Фейгин — в телефонах. Как результат то и дело появляются сообщения в их твиттерах. Новиков даже взял в руки какой-то журнал и листает его. Как после говорит сам: "Журнал о Гражданской войне в США, потому что приговор ужасно скучный". Сосредоточена только Вера. Надя ходим в "аквариуме" и заглядывает за спины украинской делегации.

"Все, приговор обвинительный! — констатирует Марк Фейгин. — "Оговаривать Савченко нет причин" у сепаратистов из батальона "Заря"".

Таким образом, суд перешел к мотивировочной части приговора. Новиков откладывает журнал и берет телефон. "У Донецкого городского суда нет оснований не доверять свидетелям обвинения "ополченцам"-боевикам. Честные у них глаза, видимо…", — пишет Полозов. Фейгин ухмыляется. И тут же дает оценку словам судьи: "Такая незамысловатая, на уровне второго юрфака, мотивировочная часть. Без попытки извернуться. По тупому. В общем, все доводы защиты несостоятельны. Все".

"Вина подтверждается не имеющими существенных противоречий показаниями потерпевших и свидетелей…", — говорит судья. "Невозможно согласиться с доводами защиты о том, что обстрел проводился не по мирным, а по военным целям", — продолжает он. Судья считает, что доводы адвокатов опровергаются предоставленными обвинением видеозаписями и экспертизами. Он отбрасывает и предположение, что по мирным жителем могли стрелять бойцы батальона "Заря". Да и вообще у него к аргументам свидетелей защиты никакого доверия нет.

Надя переговаривается и перемигивается с сестрой. Широко улыбается. Как реакция на некоторое оживление в рядах украинской делегации несколько человек в масках перемещаются в тот угол, из которого депутатам ближе все к Наде.

"Сразу после оглашения приговора посыпятся возмущенные заявления правительств и глав государств. Я уже знаю, — прогнозирует Фейгин. — Кремлю следует приготовиться к протесту и проклятьям в свой адрес, в связи с обвинительным приговором Савченко".

"Четверо спецназовцев-приставов цепью выстроились перед судьями. В самом справедливом суде в мире только так", — иронизирует Полозов.

Судья признает Надежду Савченко виновной. Сначала оглашает размеры штрафов. Когда Степаненко переходит к срокам, Надежда вдруг заводит майдановскую песню, но в своем варианте: "Горіла шина, палала… Там барикада стояла, там барикада стояла. ... Горіла шина ще й бензин, мене викрав… Ой судді, судді, два роки ви мені. Більше судити не будете. Самі по тюрмах сядете, самі по тюрмах сядете!".

Судья объявляет перерыв на пять минут. Видимо, ему понадобился перевод слов песни Савченко.

Тем временем провокаторы в белых футболках перемещаются в зал к журналистам. В их руках фото погибших журналистов. Их замечания на видео снимает Рулев.

"Все на выход! — кричат приставы. — Теперь выходят журналисты. Камеры тут оставляйте. Выходите в фойе!".

После перерыва из уст судьи звучит цифры: за убийство приговорить к 18 годам, за покушение на убийство — к 10-ти. В сумме — к 22 годам колонии общего режим и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Судья спрашивает для порядка: "Приговор понятен?" На что Надя делает замечание, мол, она же просила дать такой срок, как требовали прокуроры. А после украинская делегация начинает петь гимн, Надя подхватывает. Депутаты и дипломаты достают украинских флаг, который приставы рьяно пытаются вырвать из рук.

Тем временем прокремлевские пикетчики на противоположной стороне дороги от суда скандируют, что судья вынес достойный приговор для Савченко.

"Политик международного уровня"

"Савченко не будет отбывать этого наказания. Я вам это гарантирую. Я не могу назвать сроки, когда произойдет освобождение — завтра или послезавтра. Борьба за Савченко это не борьба за отдельно взятого гражданина, это борьба за свободу и суверенитет Украины, и в равной степени борьба за свободу внутри самой России", — сказал журналистам по окончании процесса защитник Марк Фейгин.

Надежда Савченко не раз заявляла, что не будет подавать апелляционную жалобу. Главная причина: она не верит в правосудие в РФ и считает, что есть более эффективные способы добиться правды и возвращения в Украину.

"Обжаловать приговор она не будет, — подтверждает защитник Полозов. — Не потому что она его признает. Нет. У нее перед глазами есть дела других украинских политзаключенных, которые прошли и первую инстанцию и апелляцию. И она видит, что ничего в этом суде изменить нельзя. Сама Надежда Савченко — железный человек, у нее железная воля и только это позволит ей выдержать все то, что приходится выдерживать на протяжении почти двух лет. Многие критикуют защиту за то, что она публично ведет этот процесс, за то, что мы предаем огласке все те факты, которые нам становятся известны. Но именно железная воля Савченко, помноженная на такую защиту, помноженная на политическое воздействие на руководство России приведет к вынужденному шагу — ее освобождению. Она не отправится в колонию, она не будет отбывать наказание. На текущий момент Надежда Савченко является политиком международного уровня. И я уверен, что у руководства России хватит, так сказать, возможности и желания не делать глупостей, связанных с ней. Необходимо сейчас сосредоточится на усилении давления, в том числе и на руководство России. Только это приведет к ее освобождению. Другого пути, к сожалению, в России нет. Вы все видите, что в политически делах суда нет. Только такой гибридной защитой можно вытащить человека, попавшего в жернова этой системы".

Важно заметить, что если Савченко не будет обжаловать приговор, то она автоматически теряет возможность подавать заявление в Европейский суд по правам человека. Но на международном уровне за нее собрались бороться ее адвокаты: Фейгин уже заявил, что есть процедура пройти через Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям и обратится к специальному докладчику ООН по правозащитникам.

Но не только от Надежды зависит, будет ли апелляция на приговор. Так как судья посчитал, что Савченко должна отбывать наказание меньше срока, требуемого ранее прокуратурой, а это 25 лет, то сторона обвинения может подать апелляцию.

Как поступит в этом случае Савченко? Можно с большой долей вероятности прогнозировать, что она объявит сухую голодовку. О ней она уже сегодня напомнила: спустя 10 рабочих дней после вынесения приговора к ней вернется. Ведь, по ее мнению, только радикальные меры могут привести к освобождению.

"Президент Путин во время встреч в нормандской формате обещал вернуть Надежду Савченко Украины, — уже успел заявить президент Украины Петр Порошенко.— Наступил момент выполнить это обещание!"

Время пошло…