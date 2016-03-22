В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики Донбасса нарушили "тишину"

Во вторник, 22 марта, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики восемь раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что все атаки произошли на Донецком направлении.

"Прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели по позициям вблизи Майорска, а из стрелкового оружия — в районе Зайцево", — отметили военнослужащие.

Кроме того, под Авдеевкой, Песками и Троицким, неприцельно стреляя из стрелкового оружия и гранатометов, террористы пытались спровоцировать украинских бойцов на ответный огонь.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Видео: Військове телебачення України