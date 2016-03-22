Донбасс и Крым стали для Путина "чемоданом без ручки" — дипломат

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что для президента России Владимира Путина Донбасс и аннексированный Крым являются "чемоданом без ручки".

Об этом он сообщил на чате в "Главреде".

В то же время эксперт выразил мнение, что, возможно, у главы РФ появится новая обуза.

"...скоро "чемоданом без ручки" для Путина может стать вся Россия, когда холодильник победит телевизор, и люди спросят у самих себя, не слишком ли высокой является цена за внешнеполитические авантюры их руководства", — отметил дипломат.

По его словам, президент Российской Федерации и его режим "на самом деле загнали государство в тупик, из которого ему придется очень долго выходить".

"Хотя не могу не вспомнить одну фразу Бисмарка (Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи — ред.), который сказал, что самым большим ресурсом России является терпение ее народа", — добавил Огрызко.

При этом бывший министр иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас вопрос заключается только в том, "на сколько у нынешнего российского народа хватит здравого смысла терпеть все эти безобразия".

Напомним, ранее Владимир Огрызко заявил, что, несмотря на падение уровня доверия граждан РФ к Владимиру Путину на 10%, президент страны по-прежнему пользуется популярностью российского общества, пропитанного великодержавностью.