Российские наемники продолжают нарушать "перемирие": 44 раза обстреляли позиции ВСУ

Российские наемники продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям сил АТО из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

Так, во второй половине дня, 22 марта, боевики активизировались вдоль все линии разграничения и 44 раза обстреляли позиции ВСУ, из них 38 обстрелов было только на Донецком направлении, где террористы били из гранатометов различных систем, ВКК и стрелкового оружия.

Защитников Авдеевки боевики обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, около 19:00 боевики вывели танк, из которого осуществили 12 выстрелов. Также, из мощных 122-мм пушек, враг выпустил 4 снаряда. Также из миномета калибра 82-мм около боевики обстреливали позиции ВСУ около Песок и Опытного, говорится в сообщении.

Из гранатометов и пулеметов террористы обстреляли украинские опорные пункты около Новгородского, Зайцево, Майорска, Луганского и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении обстрел сил АТО велся около Гранитного, Широкино и Новотроицкого. Боевики применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Около Павлополя наемники применили также миномет.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевикипопытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

видео: Військове телебачення України