США поражены, что Украина пускает к себе российских наблюдателей после оккупации Крыма и Донбасса

В США удивлены, что после вторжения России в Крым и на Донбасс, Украина допускает российских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на свою территорию.

Об этом заявил посол США при ОБСЕ Даниэль Бэер в Twitter во время общения с пользователями социальной сети, пишет УНИАН.

"Учитывая вторжение РФ, поразительно, что Украина разрешает россиянам служить наравне с другими наблюдателями", — заявил Бэер.

Как отметил посол, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине работают мультинациональные команды, руководители которых проверяют отчёты — контроль качества и обеспечение надёжности.

Напомним, в ОБСЕ возмущены допросом пленных "киборгов" российскими "журналистами".

В Минобороны узнали, что 80% наблюдателей ОБСЕ в Мариуполе — россияне, среди них ФСБшники.