Журналисты об атаках боевиков у Авдеевки: орки гибнут, но упорно продолжают штурмовать

Боевики ДНР и российские военные продолжают попытки захватить промзону на северной окраине Авдеевки, но при этом несут большие потери.

Об этом журналист Андрей Цаплиенко сообщает на своей странице в Facebook.

"Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут, но упорно продолжают штурмовать", — пишет он.

Авдеевская промзона не дает покоя рашистам. Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут , но упорно продолжают штрумовать. Опубліковано Andriy Tsaplienko 23 березень 2016 р.

Ночь на среду, 23 марта, была одной из самых тяжелых в Авдеевской промзоне. Кроме стрелкового оружия и минометов, боевики применили 152мм самоходки и танки.

Об этом журналист Роман Бочкала пишет на своей странице в Facebook.

"Шла пехота. Волнами. На убой. Наши их буквально шинковали. Очень странная тактика… Понятно, что при такой интенсивности огня, с украинской стороны тоже не без потерь", — рассказывает журналист.

По его словам, тяжело приходится десантникам: "Они в самом пекле. Не легче и бойцам 58-й Сумской бригады, которая собственно держит промку. За ночь у них 5 раненных. Один парень совсем тяжелый".

"А сепаров бросают на убой. С чем это связано однозначно не берусь судить. Понятно, что хотят выбить наших оттуда. Ну и плюс с той стороны подошло усиление. Кадровые россияне вперемешку с местной шушерой — ее и бросают на фарш. Спрашиваю у ребят из подразделения, которое даже называть нельзя: с кем сейчас воюете? Ответ: "А хз… По форме — в горках. Знаков отличия нет. Живых не брали", — поделился впечатлениями с передовой Бочкала.

Напомним, по данным ГУР МОУ, за шесть дней боев под Авдеевкой силы АТО уничтожили 27 боевиков, еще 34 получили ранения. Все они входили в части 11-го отдельного мотострелкового полка из Макеевки.

Фото: Facebook Роман Бочкала