Глава СБУ объяснил, что объединяет "русский мир" и ИГИЛ: одинаковая идеология

Основа идеологии "русского мира" и ИГИЛ, по сути, одинаковая. Их объединяет нетерпимость и исключительность.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Что еще интересно: корень идеологии ИГИЛ и "русского мира" одинаковый по сути своей, по тому, что их объединяет, и это нас наводит на определенные мысли. Это исключительность и нетерпимость. А дальше — все умные, я думаю, додумаются, к чему я это говорю", — заявил Грицак.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Кремль втягивает соседние страны в "русский мир".