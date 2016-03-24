Боевики 53 раза обстреляли позиции ВСУ: самым "горячим" было Донецкое направление

В зоне проведения АТО на Донбассе российские наемники продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям украиснких военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, за минувшие сутки боевики 53 раза обстреляли позиции силовиков. Больше всего обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении — 48.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Позиции украинских военных в населенных пунктах Яковлевка, Старомихайловка, Лозовое, а также в районе Донецкого аэропорта враг обстреливал из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Всего было выпущено более ста мин.

Около Лозового боевики кроме минометов применяли гранатомет и вооружение БМП-1.

Больше всего обстрелов было в Авдеевке, Зайцево, Майорске, Песках и Опытном.

На Мариупольском направлении боевики стреляли из 120-мм миномета около Широкино, Нововыбоевки, Докучаевска.

Возле Богдановки был обнаружен беспилотник врага.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ДНР и российские военные продолжают попытки захватить промзону на северной окраине Авдеевки, но при этом несут большие потери.