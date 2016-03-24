Подбитый КамАЗ, уничтоженный пулеметный расчет: подробности боя сил АТО под Докучаевском

Боевики ДНР и российские военные активизировали боевые действия на Волновахском направлении, и уже стали известны первые подробности вчерашнего вооруженного столкновения в районе Новотроицкого под Докучаевском.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

23 марта подразделение 1-го мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады (части которой дислоцируются в Донецке и Обильном) 1-го армейского корпуса АК ВС РФ совершило очередную попытку вытеснения сил АТО ранее занятых позиций в районе Новотроицкого. После боевого столкновения противник отступил на исходные позиции.

А по данным из Facebook 72-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ВСУ, банда "Спарта" трижды обстреливала наши подразделения из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и минометов калибром 122мм. Дважды противник пытался штурмовать наши позиции у Новотроицкого и опорный пункт у самого Докучаевска. Потери противника: пулеметный расчет, автомобиль КамАЗ, остальная информация уточняется.

Напомним, вчера бойцы 72-й бригады ВСУ сообщали, что у Новотроицкого боевики подъехали на КамАЗе к позициям украинских военных, около 30 пехотинцев развернулись в боевые порядки и пошли штурмом на наш опорный пункт. Наши бойцы открыли огонь — грузовик был подбит, часть террористов получили ранения, вылазка боевиков была отражена.

фото: Facebook 72-й гвардейской ОМБР