Боевики закрыли Безымянное для ОБСЕ, под Мариуполь прибывают российские морпехи

Боевики ДНР и российские военные закрыли для наблюдателей ОБСЕ поселок Безымянное Новоазовского района Донецкой области, расположенный в 20 км к востоку от контролируемого силами АТО Мариуполя.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлены очередные факты препятствования работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 22 марта командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ запретило доступ наблюдателей в район Безымянного, говорится в сообщении.

Ограничения деятельности международных наблюдателей связаны с прибытием в указанный район подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты Береговых войск Черноморского флота ВС РФ, рассказали в украинской разведке.

Напомним, проведенная месяцем ранее инспекция в 9-м полку показала, что это не "морпехи" ДНР, а сборище мародеров.