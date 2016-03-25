В НАТО уверяют, что не променяют Украину на сотрудничество с Россией

НАТО не откажется от дополнительных мер безопасности в Восточной Европе в обмен на помощь России в борьбе с международным терроризмом.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Александр Вершбоу, пишет "Интерфакс-Украина".

Он также выразил надежду, что Запад и РФ найдут общий язык в вопросе борьбы с терроризмом, однако это не приведет к изменению мнения Альянса относительно агрессивной политики Москвы в отношении Киева.

"Даже если нам придется тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом, мы не намерены отказываться от твердого ответа на агрессию и незаконную аннексию Крыма", — отметил Вершбоу.

Ранее замгенсек НАТО посоветовал, как Альянсу обеспечить стабильные отношения с Россией.