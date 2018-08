Керри поговорил с Лавровым об Украине и Сирии: назвал Россию "важным партнером"

В четверг, 24 марта, в Москве (столица РФ) госсекретарь США Джон Керри встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, они обсудили ситуацию в Украине и Сирии.

О результатах переговоров американский политик написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время он назвал Российскую Федерацию "важным партнером".

"По его словам, диалог с Лавровым по Сирии и Украине был "продуктивным", — отметили журналисты.

Spoke at length today with FM Lavrov about #Syria and #Ukraine. Productive dialogue with important partner. pic.twitter.com/Y1cKEKafOq