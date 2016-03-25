Обозреватель о встрече Керри с Лавровым: мягкая капитуляция России под аккомпанемент шуток

Вчерашняя встреча госсекретаря США Джона Керри с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, где обсуждалась ситуация в Украине и Сирии — была капитуляцией России.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Керри принял мягкую капитуляцию по Сирии (под аккомпанемент шуток и словесных реверансов). Всех интересует — что у Джона в чемодане. Думаю — там очередной санкционный пакет. Ибо требования США по Украине остались абсолютно те же, а именно — полное выполнение Минска-2, освобождение всех заложников", — объяснил политический эксперт.

"То есть, все те же кнут (новые санкции) и пряник (Минск-2 и не-санкции). Посмотрим к каким результатам это приведет — мяч на стороне Москвы", — добавил обозреватель.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на чате в "Главреде" завил, что РФ будет оставаться под санкциями Запада, даже если выполнит Минские соглашения. Россия должна быть наказана не только за свои преступления на Донбассе, но и в Крыму, подчеркнул он.

Фото: @JohnKerry