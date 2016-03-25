Cиловики ответным огнем уничтожили КамАЗ врага: ситуация на Донбассе сложная

Ситуация в зоне АТО на Донбассе остается сложной, но контролированной. Боевики продолжают нарушать Минские соглашения и вести огонь по позициям ВСУ из вооружения крупного калибра. За минувшие сутки было зафиксировано 52 обстрела, из них 38 на Донецком направлении.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

С использованием минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал Авдеевку, Марьинку, Майорск, Зайцево и Луганское.

Количество обстрелов на Мариупольском направлении возросло до 14, тогда как днем ранее их было только 4, говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что на Мариупольском направлении под обстрел попали Старомихайловка, Трудовское, Капланы. Боевики использовали машины пехоты и автоматические гранатометы, работал снайпер.

Также, по информации штаба, во время огневого ответа на обстрел боевиков был уничтожен КвмАЗ врага.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевикипопытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля