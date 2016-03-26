Под Мариуполем засекли "Грады" боевиков, есть угроза для города

В зоне проведения антитеррористической операции с северной части оккупированного населенного пункта Тельманово на Мариупольском направлении зафиксировано перемещение 6 единиц РСЗО БМ-21 "Град".

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер в эфире "112 Украина".

Он отметил, что Тельманово находится в 14 км от линии разграничения, поэтому угроза существует для Мариуполя и населенных пунктов вблизи него.

При этом, отметил он, по минским договоренностям, этот вид вооружения должен быть отведен от линии разграничения на расстояние 30 км.

"Эта информация была доведена до СММ ОБСЕ и СЦКК", — добавил Киндсфатер.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщали, что под Мариуполь прибывают российские морпехи.

Ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля