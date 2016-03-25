Эксперт назвал условие, при котором премьер Гройсман достигнет большего, чем Яценюк

Спикер Верховной Рады Владимир Гройман, которого фракция БПП выдвинула на пост нового премьера, имеет большой потенциал.

Об этом директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Гройсман уже перерос позиции мэра и в последнее время демонстрирует, что он — фигура, которая действительно может претендовать на должность премьер-министра. Вопрос лишь в том, насколько он будет самостоятельным на этой должности. История самого Гройсмана как политика и государственного деятеля — довольно интересна. Поскольку раньше он работал с губернатором Винницкой области Домбровским, и на моих глазах происходил рост и усиление Гройсмана. В итоге, он не просто обошел Домбровского по популярности и стал образцом местного самоуправления, а Винница при нем стала примером для многих городов и, вообще, для Украины", — говорит политический эксперт.

"Так что у Гройсмана большой потенциал. Но, опять-таки, насколько он будет самостоятельным при принятии решений? Насколько он будет самостоятельным в кадровой политике? Сможет ли он сказать "нет" Банковой? Эта способность сказать "нет" — очень важный признак готовности Гройсмана к этой должности. Если у него есть потенциал сказать "нет", если он действительно сможет это сделать, тогда премьер Гройсман способен достичь большего, чем премьер Яценюк", — подчеркнул политолог.

"Каковы шансы, что Гройсман таки станет премьером? На данный момент он является заложником политических переговоров и договоров. По сути, он является фигурой, которую назначают, а не выбирают. То есть Гройсмана не выбирают премьером — он есть последствием договора между "Народным фронтом", Яценюком, группой влияния вокруг него, и президентом Петром Порошенко. Остальные являются статистами либо играют роль фона в этих переговорах. В частности, в этих переговорах участвуют представители олигархических кругов, которые могут дать необходимое количество голосов для того, чтобы был назначен премьер. Потому говорить, что точно премьером станет Гройсман, я бы не стал. У него есть шансы на то, чтобы стать премьер-министром, по крайней мере, 216 голосов у него сейчас есть в кармане. Но, опять-таки, это не его личная заслуга, а заслуга Банковой и переговорного процесса", — резюмировал Виталий Кулик.

Напомним, сегодня "Батьківщина" заявила, что тоже поддержит Гройсмана на посту премьера.