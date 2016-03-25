У Порошенко назвали основные "горячие точки" на Донбассе: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе ситуация остается сложной. Самыми горячими точками остаются Авдеевка, Зайцево, Луганское и Марьинка. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 6 — получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении всего за минувшие сутки произошло 38 обстрелов НВФ. Враг 18 раз применил тяжелое вооружение — 82-мм и 120-мм минометы. При этом по нашим позициям было выпущено более 110 мин. Также НВФ эпизодически применяют БМП и снайперов.

Три основные "горячие точки" — Луганское, Зайцево и Авдеевка. По-прежнему активные обстрелы наших позиций начинаются во второй половине дня и усиливаются после захода солнца.

Также вчера в районе Ясиноватской развязки боевики не пропустили представителей миссии ОБСЕ, которые выполняли инспекционную проверку. Обычно такая практика врага свидетельствует о том, что они скрывают тяжелую военную технику на передовой.

На Мариупольском направлении за сутки произошло 14 обстрелов НВФ. Эпицентром боевых действий вчера была Марьинка. В ходе вечерней серии обстрелов в ответ на провокации НВФ украинские войска неоднократно открывали огонь по оккупантам.

Кроме этого, боевики нарушали режим тишины в Красногоровке, Новотроицком и Чермалыке.

На Луганском направлении было спокойно.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новотроицким произошло боестолкновение сил АТО с несколькими десятками боевиков, прибывших на новеньком российском грузовике КамАЗ.

Тогда нападение было отражено: боевики с потерями (несколько погибших и до десятка раненых) сбежали, а подбитый российский грузовик остался на позиции. 4 военнослужащих ВСУ, проявивших мужество в бою, уже награждены нагрудными знаками командира бригады.