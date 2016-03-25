Съезд БПП досрочно прекратил полномочия нардепов Томенко и Фирсова

В пянтцу, 25 марта, съезд "Блока Петра Порошенко "Солидарность" принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Николая Томенко и Егора Фирсова.

В решении съезда отмечается, что оно принято в соответствии со статьей 81 Конституции Украины, сообщает УНИАН.

Отмечается, что досрочное прекращение полномочий депутатов Томенко и Фирсова связано с их выходом из состава парламентской фракции партии "БПП".

Статья 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав депутатской фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии (избирательного блока партий) со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона об императивном мандате, который предусматривает процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности за выход из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией. Таким образом, пока не понятно, как в дальнейшем будет решаться вопрос Томенко и Фирсова, в отношении которых сегодня съезд принял решение о досрочном прекращении их депутатских полномочий.

Кроме того, на внеочередном съезде "Блока Петра Порошенко "Солидарность" исключены из избирательного списка партии 13 кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом сообщил журналистам народный депутат Артур Герасимов после завершения съезда.

Он отметил, что, в частности, из избирательного списка исключили таких кандидатов в депутаты, как Андрея Богдана (№74), Вячеслава Фридмана (№99), Андрея Вовка (№91), Рустама Раупова (№100).

Также исключен Юрий Тарасовец (№119), Константин Бедовой (№128), Святослав Лешик (№157), Анатолий Велимовский (№170), Алексей Маловацкий (№84), Алексей Рябикин (№87), Татьяна Малашенкова (№85), Виталий Иляшенко (№117).

Напомним, ранее сообщалось, что съезд БПП поддержал кандидатуру Гройсмана на пост премьера.