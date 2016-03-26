Подробности удара артиллерии сил АТО в Донецке: ранены и уничтожены 14 оккупантов

В захваченном боевиками и российскими военными Донецке артиллерия сил АТО артиллерийско-ракетным ударом большой плотности накрыла артдивизион из Адыгеи. Стали известны подробности удара и потери оккупантов.

Об этом сообщает группа российского блогера Олега Ярчука.

"Р-н. н.п. Донецк. Уточненные потери подразделений 573-й орад (*отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона, Адыгея). "200" — 4, "300" — 10 (3 тяжело). Уничтоженоповреждено 5 ед арттехники", — говорится в донесении российских военных вышестоящему начальству.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе на 26 марта составляют: убитыми 8515, ранеными — 7447 и пропавшими без вести — 3522 человек.

Напомним, что в районе Зайцево (поселок севернее Горловки) позиции сил АТО были обстреляны из 122-мм ствольной артиллерии (выпущено 8 снарядов). Артиллерийский огонь носил пристрелочный характер — перед этим в район Горловки в рамках ротации подразделений российско-террористических войск прибыли новые артиллерийские подразделения боевиков, которые и открывают огонь.

Также напомним, что двумя днями в районе Авдеевки артиллерия сил АТО мощным ударом накрыла российских военных из 33-й отдельной мотобригады (Майкоп, Адыгея). По уточненным данным, потери оккупантов составили убитыми — два, ранеными — семь и пропавшими без вести — три.