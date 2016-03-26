"Глобальная анархия": советник Порошенко назвал геополитическую цель Кремля

Россия активно оттачивает новый гибридный вид агрессии, манипулируя ее составляющими, дозируя их в каждом конкретном случае и проверяя, что и где оказывается эффективным, на ходу меняя направления удара.

Об этом написал советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин на страницах gazeta.zn.ua.

"Фактически России едва ли не впервые за длительное время действительно удалось превратить ограничивающую особенность своей стратегической культуры (тактическую прозорливость при минимальном стратегическом планировании и предсказании долгосрочных последствий своих действий) в стратегическое преимущество (поскольку цель, которую сейчас преследует Россия на глобальном уровне, де-факто является "глобальной анархией", и российское руководство считает ее желаемым состоянием мирового геополитического пространства)", — пояснил Горбулин.

Напомним, ранее Горбулин заявил о том, что на Донбассе гибридная война не прекратится и будет трансформироваться лишь частично.