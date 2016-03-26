Советник Порошенко назвал цели России по отношению к Украине

26 марта 2016, 18:57

Цели же РФ по отношению к нашей стране за два года агрессии мало изменились, говорит Горбулин.

Уже более двух лет Украина противостоит российско-террористическим войскам и масштабной агрессии России в форме гибридной войны, говоря о которой часто упускают из вида, что против нас агрессию развязала страна, имеющая ядерное оружие. Цели же РФ по отношению к нашей стране за этот период мало изменились.

Такое мнение высказал советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, пишет ZN.UA.

"Цели РФ по отношению к Украине за эти два года (на самом деле — за более длительный период) по большому счету мало изменились. Это все та же задача создания внутри украинского государства неконтролируемой украинским руководством территории, общая дестабилизация общественно-политической ситуации, экономическое истощение Украины, оттягивание украинских ресурсов от решения текущих проблем, блокирование евроинтеграционных процессов", — говорит советник Президента.

За это время наша страна столкнулась, пожалуй, со всеми ее ключевыми формами, говорит эксперт.

"…прямая военная агрессия, использование ДРГ, атаки квазимилитарных структур (вроде "ополчения" или "казачества"), постоянная подпитка сепаратистских движений по всей Украине, экономическое давление (по линии введения санкций и фитосанитарного контроля, взыскивания 3 млрд кредита, выданного режиму Януковича, вывоз остатков промышленного потенциала с территории ОРДЛО на территорию РФ), дипломатическое давление на всех уровнях (локальном, региональном и международном), перманентная информационно-психологическая война и теперь, пожалуй, первая в мире удачная кибератака на объект критической инфраструктуры (Прикарпатьеоблэнерго),  — отметил Горбулин.

По его словам, не стоит забывать, что сама агрессия стала возможной не только потому, что Россия имела физическую возможность ее осуществить.

"Слабая реакция Запада в 2008-м на российскую агрессию в Грузии породила у российского руководства ощущение вседозволенности и безнаказанности. Впрочем, когда говорят о гибридной войне России в Украине, часто упускают из вида, что против нас агрессию развязала страна, имеющая ядерное оружие и время от времени напоминающая об этом остальному миру. Опять же, сложно игнорировать и чисто количественный перевес РФ над Украиной в живой силе и вооружениях.

…Несмотря на все это, Украина по-прежнему оказывает активное сопротивление, что, впрочем, не означает уменьшения угроз, исходящих со стороны РФ. И прямая военная агрессия все еще остается реальной и осязаемой угрозой для Украины (а вполне возможно — и для многих восточноевропейских стран) " — подчеркнул Горбулин.

Ранее Горбулин отмечал, что на Донбассе гибридная война не прекратится и будет трансформироваться лишь частично, даже если военные действия не восстановятся, или не наберут полномасштабного характера и даже если российская сторона выполнит абсолютно все пункты Минских соглашений.

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Россия оружие гибридная война агрессия ядерное советник цели Горбулин президент Украина
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