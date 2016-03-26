Еще один депутат заявил о выходе из фракции БПП

Народный депутат Украины Виталий Чепинога заявил о своем выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

Об этом Чепинога сообщил на своей странице в Facebook.

"Думаю, надо как-то поддержать морально (Егора) Фирсова и Николая (Томенко) ... А как? ... Официально завляю о выходе из фрации БПП", — заявил Чепинога.



"… як ублюдочної, тупої структури, вплоть до лішенія мандата (ізрядно напуган)... досвідання дефективні..... Спасібо за вніманіє", — добавил нардеп.



Как известно, 25 марта съезд "Блока Петра Порошенко "Солидарность" принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Николая Томенко и Егора Фирсова.