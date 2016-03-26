Горбулин рассказал, почему Украина может противостоять российской армии

Украина по-прежнему оказывает активное сопротивление, но прямая российская военная агрессия все еще остается реальной угрозой для нашей страны.

Такое мнение высказал советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, пишет ZN.UA.

"Впервые у российской армии появилась пирамидальная структура, в рамках которой все решения принимаются несколькими высокопоставленными офицерами на ее вершине, и большее число офицеров служит непосредственно в рядах войск… Хотя высокий уровень боевой готовности пока не был достигнут, необходимо помнить, что до начала реформ некоторым подразделениям российской армии требовался год на подготовку перед переброской в Чечню".

Показательный результат этой реформы: Москва смогла поддержать полностью укомплектованные многотысячные формирования военнослужащих в состоянии постоянной боевой готовности у российско-украинской границы в течение нескольких месяцев и одновременно проводить военные учения с участием 80 тыс. военнослужащих в других частях страны. Сдерживают все эти трансформации несколько важных элементов, дающих нам время на поиск решений и наращивания нашей обороноспособности:

— повальная коррупция (можно даже сказать — "странообразующая", как в условной стране Лямблия из произведений С.Лема). Побороть ее в современной России невозможно, ибо она является цементирующей основой текущего политического режима;

— демографический кризис, усложняющий любые формы (контрактные или призывные) набора новых военнослужащих (что, возможно, приведет к осознанию необходимости уменьшения формальной численности войск);

— амбиции политического и военного руководства, далеко не всегда соответствующие реальным экономическим возможностям государства (отсюда разнообразные мегаломанские проекты, которых, впрочем, становится все меньше).

Однако эти сдерживающие элементы не должны внушать нам ложное чувство спокойствия. Российская армия — это не просто толпа "пушечного мяса", как это пытаются представить некоторые "эксперты", а сила, с которой приходится считаться, и воевать с которой нужно быть готовыми. А значит, развитие сектора безопасности и обороны, ВПК — объективный долгосрочный приоритет для государства вне зависимости от текущей политической конъюнктуры.

Ранее Горбулин назвал цели России по отношению к Украине.