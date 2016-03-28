У Путина на пропаганду в ДНР решили выделить десятки миллионов рублей

В среду, 23 марта, в России администрация президента Владимира Путина решила выделить 25 млн рублей (около 9,5 млн гривен) на пропаганду "министерству связи" самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что средства должны пойти на приобретение телекоммуникационного оборудования для Донецкого областного радиотелевизионного передающего центра, а также станций-ретрансляторов Тореза и Горловки.

"Учитывая коррумпированность "руководства" ДНР, ответственность за их целевое использование возложена на начальника Центра информационного противоборства полковника ВС РФ К. Карпова", — отметили разведчики.

По их сведениям, "выделение столь значительной суммы на пропаганду в условиях стагнации российской экономики указывает на приоритеты военно-политического руководства России и пренебрежение интересами рядовых граждан".

Напомним, ранее замдиректора департамента Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ежемесячно РФ тратит около 150 млн долларов на содержание боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.