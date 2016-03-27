В штабе АТО обвинили боевиков: обстреляли силовиков из артиллерии

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 44 раза нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы впервые за долгое время вооруженного противостояния снова открывали огонь из ствольной артиллерии (запрещена Минскими соглашениями).

"Несмотря на четыре огневых удара по позициям из калибра 122 мм в районе Зайцево и Майорска бойцы Вооруженных Сил Украины смогли удержать оборону", — отметили военнослужащие.

По их данным, одним из самых заметных на карте боевых действий среди населенных пунктов на Донецком направлении остается город Авдеевка.

"Там, несмотря на использование целого арсенала вооружения, врагу выбить силы АТО с занимаемых позиций не удалось", — добавили в штабе проходящий на востоке нашей страны спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганском направлении боевики попытались взять штурмом позиции одного из опорных пунктов ВСУ, однако после открытия силовиками ответного огня отступили.

Видео: Військове телебачення України