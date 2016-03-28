Посол рассказал, когда Савченко могут вернуть в Украину

Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что незаконно осужденную в России украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко могут вернуть в нашу страну до лета.

Об этом он сообщил российскому телеканалу "Дождь".

В то же время дипломат уточнил, что ее, возможно, обменяют на арестованных в украинском государстве военнослужащих РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

"Мы должны понимать, что в данном случае речь идет об обмене на людей, совершивших преступления на территории Украины, на человека который не совершал преступления и незаконно осужден", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Узнать больше о ее так называемом "деле" можно здесь.