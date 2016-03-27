Разведчики сообщили ОБСЕ, куда боевики стянули "запрещенное" вооружение

На Донбассе возле ряда захваченных населенных пунктов находятся "Грады", артсистемы и танки врага, отметили в Минобороны.
На Донбассе боевики стянули под ряд захваченных населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение, соответствующая информация передана наблюдателям ОБСЕ.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.
В ведомстве уточнили, что оно находится возле Пантелеймоновки, Саханки, Боржиковки и Спартака.
"Предоставлена информация представителям СММ ОБСЕ о наличии 122-мм РСЗО "Град", артсистем калибром более 100 мм и танков в районах… (населенных пунктов — ред.)", — отметили разведчики.
Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.