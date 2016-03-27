Разведчики сообщили ОБСЕ, куда боевики стянули "запрещенное" вооружение

На Донбассе боевики стянули под ряд захваченных населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение, соответствующая информация передана наблюдателям ОБСЕ.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оно находится возле Пантелеймоновки, Саханки, Боржиковки и Спартака.

"Предоставлена информация представителям СММ ОБСЕ о наличии 122-мм РСЗО "Град", артсистем калибром более 100 мм и танков в районах… (населенных пунктов — ред.)", — отметили разведчики.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.