Внеочередные выборы мэра Кривого Рога: обнародованы результаты экзит-пола

В Кривом Роге на внеочередных выборах мэра действующий городской голова Юрий Вилкул победил в первом туре с результатом 70,9%.

Об этом свидетельствуют данные exit-poll, проведенного сегодня компанией Rеsearch & Branding Group и обнародованные на сайте компании.

Сообщается, что за кандидата на должность мэра от партии "Объединение "Самопомич" Семена Семенченко проголосовали 11,3% избирателей, за Николая Колесника (УКРОП) — 6,7%, за Светлану Сову (партия "Сила людей") — 5,8%. Другие кандидаты набрали менее 3% голосов избирателей.

Всего было опрошено 2 тыс. избирателей на 40 избирательных участках. Погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, ранее в городе состоялись выборы мэра, после них парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором их туре. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов волеизъявления и рекомендовала Верховной Раде назначить новые выборы.

До этого ТИК Кривого Рога установила, что мэром был избран представитель "Оппоблока", действующий градоначальник Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 человек.