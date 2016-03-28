Штурм и обстрелы: в штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе

В течение прошлых суток в зоне АТО на Донбассе боевики 50 раз нарушили "режим тишины", под Авдеевкой Донецкой области диверсанты пытались взять штурмом опорный пункт, но после открытия ответного огня отступили.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Сложнее всего было в районе Авдеевки. Там 15 раз по позициям захватчики стреляли из 120-мм и 82-мм минометов, неоднократно применяли гранатометы, пулеметы", — отметили военнослужащие.

Также преступники попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил АТО. "Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, и диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести человек отступила", — добавили в штабе.

В направлении захваченного Донецка злоумышленники обстреляли бойцов в районах шахты Бутовка, Луганского, Песок, Опытного и Зайцево.

"На других участках фронта тоже было неспокойно. Под Новотроицким враг применил минометы и противотанковые ракетные комплексы. На Мариупольском направлении — обстреливал защитников Марьинки, Широкино и Тарамчука", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Видео: Військове телебачення України