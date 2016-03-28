КИУ назвал выборы мэра Кривого Рога "кампанией по стандартам Януковича"

28 марта 2016, 11:44

На выборах избирателям роздали рекордное количество денег, говорит Алексей Кошель.

Выборы

Комитет избирателей Украины зафиксировал на выборах городского головы Кривого Рога большое количество нарушений закона, как в день голосования, так и во время двухмесячной кампании, и ставит под сомнение победу Юрия Вилкула.

Об этом гендиректор КИУ Алексей Кошель заявил в эфире "112 Украина".

По его словам, одно из самых распространенных зафиксированных нарушений — подвоз избирателей.

"Если брать вчерашний день и не акцентировать внимание на отдельных, несистемных нарушениях, есть одна ключевая проблема – это то, что вчера в Кривом Роге осуществляли системную кампанию по подвозу избирателей к участкам, таким образом искусственно нарастив явку на избирательных участках как минимум на 25%", — заявил Кошель.

Кроме того, по наблюдениям КИУ, на выборах в Кривом Роге было роздано рекордное в Украине количество денег избирателям.

"Подобного не было за всю украинскую историю, когда 100 тыс. граждан получили по 500 грн решением местной власти как своеобразную предвыборную помощь. Сейчас очень важно, чтобы эти выборы не были оставлены политиками без надлежащей оценки. Я убежден, что должна быть жесткая оценка на уровне правоохранительных органов, и очень важно, чтобы была политическая оценка", — сказал гендиректор КИУ.

Подытоживая, Кошель отметил, что "выборы в Кривом Роге, как в день голосования, так и сам избирательный процесс, не имеют ничего общего ни с законностью, ни с наименьшими представлениями о законности, ни со стандартами о честных, демократических выборах".

"Вчерашние события и двухмесячная кампания — это кампания по стандартам Виктора Януковича", — добавил он.

По мнению КИУ, подобные подвозы, если брать с этического плана, – это просто "оскорбление избирателей, а если брать в юридическом плане, то мы это расцениваем как технологию непрямого подкупа избирателей, такой своеобразный аналог "черниговской гречки".

Алексей Кошель подчеркнул, что победа Вилкула является "очень сомнительной".

"Я думаю, что сегодня мы получим официальные результаты, потому что для предварительного победителя избирательной кампании также чрезвычайно принципиально, чтобы это произошло достаточно быстро и чтобы не было суеты, злоупотреблений на уровне подсчета голосов, но это очень сомнительная победа", — подчеркнули в КИУ.

Напомним, по данным экзит-пола Research and Branding Group, первое место на выборах занял Юрий Вилкул, набрав 70,9% голосов, на втором месте Семен Семенченко с 11,3%, на третьем — Николай Колесник, который набрал 6,7% голосов. Параллельный подсчет штаба Вилкула также установил его победу.

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