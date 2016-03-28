Порошенко назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Сегодня, 28 марта, стало известно, что президент Петр Порошенко назначил руководителя АТО Сергея Попко командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Президент в зоні АТО призначив керівника АТО Сергія Попка командувачем Сухопутних військ pic.twitter.com/KcCOVozAD8 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 марта 2016 г.

"Заслушал доклад о ситуации на фронте, находясь в зоне АТО. Важно не терять бдительность и каждую минуту использовать для усиления наших рубежей, совершенствования боевого мастерства и обучения военнослужащих, накопления необходимых резервов для гарантированного отпора любым действиям врага", — написал Порошенко в своем Facebook.

Напомним, в декабре 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак принял положительное решение относительно рапорта об увольнении командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова. А Порошенко уволил его в январе 2016. Генерал-лейтенант Анатолий Пушняков занял пост в начале мая 2014 года. Как известно, ранее он был уволен в соответствии с законом о люстрации, однако в январе 2015 года президент восстановил его в должности.

Фото: @STsegolko