Внеочередные выборы мэра Кривого Рога: Вилкул набрал более 74% голосов

В Кривом Роге на внеочередных выборах мэра за кандидата Юрия Вилкула проголосовали 74,18% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные криворожского горизбиркома, сообщает сайт 0564.

Отмечается, что большинство криворожан в каждом районе города отдали предпочтение кандидату Юрию Вилкулу (74,18% голосов).

На втором месте — Семен Семенченко (10,92%), на третьем — Светлана Сова (4,67%).

Несмотря на то, что последний протокол из районных избирательных комиссий получен, работа городской комиссии продолжается.

Итоговый протокол будет после рассмотрения всех жалоб, поступивших в ГИК.

Напомним, по данным экзит-пола Research and Branding Group, первое место на выборах занял Юрий Вилкул, набрав 70,9% голосов, на втором месте Семен Семенченко с 11,3%, на третьем — Николай Колесник, который набрал 6,7% голосов. Параллельный подсчет штаба Вилкула также установил его победу.