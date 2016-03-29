Генерал СБУ о назначении нового командующего Сухопутных войск: почерк кадровой политики Порошенко

Затягивание с назначением руководителя АТО Сергея Попко на должность командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины — это почерк кадровой политики президента Петра Порошенко.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментрии "Главреду".

"По поводу самого Сергея Попко я ничего плохого сказать не могу, что сегодня это тоже большой позитив. Правда, я не могу сказать и ничего хорошего о нем", — заметил военный эксперт.

"Думаю, что раз так долго собирались с этим назначением, еще с января, и вот наконец представили того, кто займет должность командующего Сухопутными войсками, значит, наконец нашли порядочного кандидата", — поделился мнением экс-заместитель главы СБУ.

"А то, что мы так долго были без командующего Сухопутными войсками, и все было в подвешенном состоянии, — это почерк кадровой политики президента Порошенко. Он все любит подвешивать, ничего до конца не доводит, а потом смотрит, куда ветер подует", — подытожил генерал-лейтенант.

Напомним, генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии "Главреду" объяснил, почему от нового командующего Сухопутных войск не стоит ждать побед.

фото: president.gov.ua