Боевики рекордно увеличили число обстрелов: наши воины 10 раз открывали ответный огонь по врагу

За минувшие сутки, 28 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе количество обстрелов незаконных вооруженных формирований по позициям сил АТО рекордно выросло. Если вчера в это же время было зафиксировано 50 обстрелов, то сегодня — 72.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, жарче всего было на Донецком направлении, а именно в Авдеевке. Здесь позиции украинских войск враг обстрелял 21 раз и уже традиционно из минометов 120 и 82 калибра.

Также из оружия запрещенного Минскими договоренностями были обстреляны Луганское, Ленинское, Зайцево, Майорск. А по защитникам последнего населенного пункта враг применил кроме этого ствольную артиллерию 152 калибра.

На Мариупольском направлении террористы открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по рубежам сил АТО в Марьинке, а на Луганском направлении по Попасной.

В течение суток военнослужащие Вооруженных Сил Украины 10 раз открывали огонь в ответ, чтобы сдержать врага и не дать ему возможность продвинуться дальше.

По данным штаба, в зоне АТО обстановка остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.