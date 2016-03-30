Истерия в ДНР: провокаторы пугают жителей Ясиноватой и Горловки "диверсантами Правого сектора"

В непризнанных донецкой и луганской "республиках" продолжается истерия вокруг мифической "подготовки украинских войск к наступлению".

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, усиленно распространяются слухи, поддерживаемые сообщениями контролируемых боевиками СМИ, о стягивании украинских войск к линии фронта.

На этом фоне на пограничных пунктах пропуска с РФ, контролируемых террористами, отмечается увеличение жителей оккупированных районов, стремящихся выехать в Россию. Одновременно в среде боевиков продолжают муссироваться слухи о собственном наступлении, призванном "сорвать наступление сил АТО".

А в Ясиноватой и Горловке провокаторы ДНР пускают слухи о проникновении в эти города "диверсионных групп Правого сектора с целью террора и диверсий" — якобы для создания паники перед "большим наступлением украинских войск", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее штаб АТО предупреждал, что в районе села Безымянного Новоазовского района Донецкой области были замечены два автобуса с людьми в форме ВСУ и с шевронами "Правого сектора", при всем том, что Безымянное находится под контролем оккупантов.