Рада начала рассмотрение проекта об увольнении Шокина

Верховная Рада начала рассмотрение проекта постановления о предоставлении согласия на освобождение Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.

Председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что Шокин обратился с письмом в ВР с просьбой рассмотреть вопрос без его участия, сообщает УНИАН.

Шокин отсутствует в сессионном зале.

Гройсман сообщил, что сначала выступит представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив по данному вопросу, а затем будет выступление представителя профильного комитета парламента и выступления от фракций и депутатов.

Напомним, сегодня Шокин уволил из прокуратуры зама генпрокурора, а также главу прокуратуры Одесской области Давида Сакварелидзе.