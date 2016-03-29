Гройсман надеется, что новую коалицию создадут пять фракций

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман не исключает создания новой коалиции в составе 4—5 фракций.

Об этом он сказал во время заседания парламента, пишет УНИАН.

Он напомнил, что сегодня в 12:00 состоится встреча лидеров фракций, которые потенциально могут создать коалицию.

"Я думаю, что нам нужно будет говорить со всеми фракциями, которые создавали коалицию "Европейская Украина". Возможно, мы сможем расширить коалицию с трех фракций, как вчера было заявлено, до четырех или пяти", — сказал Гройсман.

Кроме того, он напомнил, что сегодня в парламенте будет рассматриваться вопрос о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, и призвал депутатов принять участие в соответствующем голосовании.

Напомним, ранее нардепы Олег Ляшко и Максим Бурбак отмечали, что новую коалицию в Раде формируют фракции БПП, "Народный фронт" и "Батьківщина".