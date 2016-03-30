Савченко объяснила, почему за нее будут "торговаться", каждый хочет урвать больше

Украинская летчица, нардеп Надежда Савченко, которая незаконно приговорена в России к 22 годам лишения свободы, написала письмо, в котором объяснила, почему за нее будут "торговаться".

Письмо опубликовал адвокат Савченко Марк Фейгин на своей странице в Тwitter.

"Торговаться будут. Каждый будет хотеть урвать за меня больше, и ждать удобного случая, чтобы не потерять собственной марки", — написала нардеп.

Савченко подчеркнула, что "товаром не станет". "Свою судьбу я решу сама. Поэтому предлагаю политикам договариваться, а не проводить торги".

Савченко также отметила, что от ее смерти не выиграет никто.

"Желаю мудрости "большим дядям". С меня может начаться путь к или к миру, или к войне", — написала Надежда.

Она также написала о возобновлении сухой голодовки с 6 апреля.

"Из СИЗО я уеду только в Украину и ни в какую колонию" — написала Савченко.

Навпомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что Савченко могут обменять на заключенных в США россиян: "торговца смертью" Виктора Бута и наркодилера Константина Ярошенко.