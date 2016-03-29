Военный эксперт объяснил стратегию Кремля на Донбассе

Улучшение погоды на востоке Украины, потепление и появление свежей зелени может привести к активизации боевых действий в зоне АТО на Донбассе, посредством которых Кремль хочет добиться от Киева политических уступок и усиления пророссийских сил.

Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал в комментарии "Главреду".

"Появление зеленой зоны упрощает ведение боевых действий против Вооруженных сил Украины. Исходя из нынешней тактики российско-террористических группировок, можно прогнозировать, что они будут продолжать действовать на истощение наших сил обороны, вести постоянные атаки и войну низкой интенсивности. Также можно предположить, что может быть увеличено количество атак, может возрасти угроза проведения более качественных (в отрицательном смысле) диверсий и различных операций, в том числе с использованием засад, внезапных нападений. Также боевики будут пытаться использовать ситуацию для создания зоны нестабильности и запугивания, что формирует возможности для российско-террористических группировок проводить не только разведку боем, но и использовать территорию этого конфликта как полигон для обучения своих профессиональных военных. Фактически мы констатируем создание в этой зоне российской профессиональной группировки", — подчеркнул военный эксперт.

"Однако погодные условия являются лишь дополнительным фактором для возможной активизации боев. Ведь основными все-таки являются политические факторы, которые развивают стратегию Кремля и вызывают определенные реакции Запада и Украины. Эта стратегия сегодня весьма четкая и очевидная — добиться политических преимуществ непосредственно в зоне оккупированного Донбасса за счет уступок украинской власти, в том числе проведения выборов и создания политических условий для усиления пророссийских сил внутри Украины, в том числе внутри украинской власти. Такая угроза высока, мы ее оцениваем сегодня как угрозу №1 — проведение во власть пророссийских сил", — говорит директор ЦИАКР.

По его мнению, этой угрозе способствует и нынешний политический кризис в Украине, во власти и все, что связано с неспособностью вернуться к нормальной работе коалиции и нормальной работе правительства.

"Россия напрямую использует этот фактор, — подчеркнул Валентин Бадрак. — А вооруженные атаки, обстрелы и нападения — это лишь дополнительный фактор давления на украинскую власть. Но, к сожалению, этот фактор очень существенный, поскольку почти ежедневно мы слышим об определенном количестве погибших и раненых украинских военных, а это, безусловно, не может не влиять на морально-боевой дух, и на состояние противостояния. Таким образом, Российская Федерация пытается забыть клин между властью и воинскими подразделениями, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. Это опасно и на это необходимо реагировать".

Напомним, ранее генерал-разведчик раскрыл стратегический курс России в отношении Украины.