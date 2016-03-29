Под Ясиноватой боевики развернули батарею "Градов": карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донецком направлении пророссийские наемники осуществили более 60 обстрелов позиций украинских военных. А на западной окраине Минерального Ясиноватского района Донецкой области боевики развернули батарею установок "Град".

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении противник снова применил ствольную артиллерию (152-м пушку). Инцидент произошел в Майорске. Также продолжаются мощные минометные обстрелы позиций сил АТО — за минувшие сутки оккупанты выпустили по нашим войскам более 230 мин (рекордное количество с прошлого лета).

Основные "горячие точки" — Светлодарская дуга (пос. Луганское), окрестности Горловки (Зайцево, Майорск, Ленинское) и Авдеевка.

По информации украинской военной разведки, на западной окраине Минерального развернута батарея вражеских установок "Град".

В Авдеевке в результате вражеского обстрела ранен гражданский. На отдельных участках фронта боевые действия перешли в круглосуточный режим, поэтому силы АТО регулярно открывают ответный огонь, чтобы прекратить агрессию НВФ.

Относительно спокойно только на отрезке линии соприкосновения между Горловкой и Ясиноватой.

На Мариупольском направлении НВФ нарушили режим тишины в Марьинке и Широкино. Все обстрелы были прицельными, поэтому силы АТО отвечали им метким огнем. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 4 обстрела НВФ.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины на крайнем востоке и западе области — с. Болотенное Станично-Луганского района и г. Попасная. Оба обстрела произошли вечером.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 6 —получили ранения. Также 1 военнослужащий погиб в результате ДТП.

Ранее в штабе АТО отмечали, что боевики рекордно увеличили число обстрелов: наши воины 10 раз открывали ответный огонь по врагу.

фото: ru.slovoidilo.ua