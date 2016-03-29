Переговоры коалиции так и не начались: "Батьківщина" выдвинула новые условия

В Верховной Раде три фракции новой коалиции, которые анонсировали встречу на 12:00, так и не собрались. Фракция "Батьківщина" выдвинула новые требования для возвращения в коалицию, которые обсуждают на срочном заседании фракции БПП "Солидарность".

Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Каплин, сообщает телеканал "112 Украина".

"Ничего страшного не произошло, просто три фракции, которые ранее анонсировали на 12:00 заседание и начало серьезного разговора о будущем премьере и составе правительства, не собрались. Я так понимаю, что между лидерами сегодня есть определенные недосказанности. Кстати, несогласованные должности, кресла, которые возможно вещи основополагающие. Чтобы вы понимали, что это все ширма, это все просто отговорки, отговорки, которые вызваны позицией Яценюка. Я думаю, что они сейчас коррумпируют целые фракции, они сейчас покупают целые фракции депутатов и, в конце концов, мы приходим к ситуации, когда решение о Яценюке будет отложено об отставке", — заявил депутат.

Как рассказал нардеп от "Батьківщини" Алексей Рябчин, в зале сейчас находятся депутаты от "Батьківищини" и НФ.

"Я сейчас нахожусь в зале со своими коллегами по "Батьківщине", мы закончили наше совещание. Мы совещались в соседней комнате, к нам пришла Юлия Владимировна и сказала, что консультация продолжается. Фракция БПП спустилась в свой зал и проводят там заседание фракции, коллеги с "НФ" тоже находятся в зале и они сейчас группой консультируются, что делать дальше. Консультации продолжаются, но в зале депутаты не обсуждают это формирование коалиции, пока еще идут переговоры", — отметил депутат.

Как сообщили сразу несколько депутатов из БПП, фракция "Батьківщина" выдвинула новые требования для возвращения в коалицию, пишет "Украинская правда".

В связи с этим, Блок Порошенко проводит экстренное заседание фракции, под председательством Юрия Луценко.

По информации издания, перед этим Тимошенко имела личную встречу в кабинете председателя парламента Владимира Гройсмана, где и озвучила новые требования.

Как сообщил источник во фракции "Батькивщина", политсила требует принятия ряда законов.

"Мы не требуем никаких должностей. Мы хотим, чтобы приняли законы по налогу земли, мораторий на землю до конца каденции, тарифы, рента на газ, налогообложение пенсий", — отметил собеседник издания.

Один из депутатов БПП уточнил, что "Батьківщина" хочет принятия 18 законов, о которых неоднократно ранее говорила Тимошенко.

Однако отметил, что это невозможно, так как соответствующие законопроекты не прошли комитеты.

"Геращенко внесла хорошую инициативу принять изменения в бюджет, речь идет, чтобы исключить те миллионы, которые дали для Ляшко. Решали выходить ли из коалиции, решения еще нет, идем в зал. Законы Юле не будем принимать", — отметил собеседник.

В то же время, депутатам БПП в секретариате Рады выдали образцы заявления о выходе из коалиции.

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий объявил сообщение фракции Радикальной партии о выходе из коалиции, пишет УНИАН.

По словам Парубия, это сообщение поступило в президиум ВР буквально только что и адресовано председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману.

В этом сообщении отмечается, что народные депутаты, которые входят во фракцию Радикальной партии, подтверждают единогласное решение фракции о выходе из коалиции. Это решение, согласно сообщению, было принято 1 сентября 2015 года. Кроме того, эти депутаты заявляют об отзыве своих подписей под соглашением о вхождении в коалицию.

Парубий обнародовал соответствующий список депутатов и добавил, что передает сообщение в секретариат ВР для внесения в реестр.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что новую коалицию создадут пять фракций.