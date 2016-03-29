Ярош планирует создание Украинской Добровольческой армии

Народный депутат, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о планах по созданию Украинской Добровольческой армии.

Об этом политик рассказал в интервью "Апострофу".

Он подчеркнул, что эти добровольцы будут иметь дома оружие, что станет для них громадным стимулом для защиты своей родины.

"Это стремление их (бойцов, которые возвращаются с фронта — ред.) задействовать, пойти на конструктив. Мы не просто так наблюдаем, что против добровольцев возбуждены уголовные дела. Ведь люди возвращаются с фронта с поствоенным синдромом, они мобильны… А кроме всего прочего, эта Добровольческая армия должна заниматься военно-патриотическим воспитанием", — рассказал Ярош.

Он пояснил, что на первом этапе формирования такой армии достаточно будет иметь в каждой области по батальону, которые могут быть использованы, в том числе и для помощи силовикам внутри страны.

Ярош также рассказал о законопроекте об Украинской Добровольческой армии. "Я собираю голоса. Например, я говорил с Садовым, и он пообещал, что фракция "Самопомич" будет поддерживать этот законопроект, потому что им это подходит концептуально. Сейчас общаюсь с межфракционными депутатами и с представителями различных фракций. Я думаю, что не будет против "Радикальная партия Ляшко", не исключаю, что поддержит "Батькивщина", — добавил экс-глава ПС.

Напомним, ранее Ярош рассказал о возможном наступлении России: "кровавая весна" в Украине вполне вероятна.