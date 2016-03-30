Боевики нагло нарушают "перемирие": 72 раза вели огонь по нашим позициям

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе бандитские группировки 72 раза вели огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. С целью удержания занимаемых позиций украинские военные 20 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Самые активные действия врага наблюдались на Донецком направлении. Под огонь противника попали бойцы Вооруженных Сил Украины в районах Майорска, Опытного, Новгородского, Луганского, Ленинского и Невельского. Вблизи Зайцево и Авдеевки боевики обстреляли украинских бойцов из запрещенного оружия 22 раза. Количество выпущенных вражеских мин 120 и 82 калибров по украинским позициям превысило 250.

Также вблизи Зайцевого незаконные вооруженные формирования нагло нарушая Минские договоренности использовали по украинским подразделениям ствольную артиллерию калибра 152 мм.

На Мариупольском направлении из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов крупного калибра были обстреляны позиции в районах Талаковка, Водяное, Старогнатовка, а вблизи Широкино бандитские группировки применили минометы.

Неспокойно было и на Луганщине. Здесь по позициям украинских бойцов в Новозвановке работал АГС, а у Счастья — вражеский снайпер.

Преступлением против гражданского населения стал обстрел, который произошел по западной окраине Новоалександровки. Пророссийские наемники намеренно несколько минут поливали из гранатомета по домам мирных жителей.

В целом ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой силами АТО.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.