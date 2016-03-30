Танковая "карусель" под Горловкой: боевики осколочно-фугасными снарядами обстреляли Зайцево

За прошедшие сутки, 29 марта, отмечается активизация боевиков в районе Жованка — Зайцево под Горловкой Донецкой области. В данном районе террористы за сутки выпустили по Зайцево и позициям западнее и севернее поселка порядка 175 мин (82-мм и 120-мм).

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, также противником в данном районе были дважды применены танки (из посадки северо-восточнее Майорского авторынка отрабатывала пара танков боевиков, работали "каруселью", ведя огонь сериями по 3-5 осколочно-фугасных снарядов).

По позициям сил АТО в районе Зайцево боевиками также была применена 152-мм артиллерия, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 29 марта боевики 72 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Особенно жарко было на Донецком направлении.