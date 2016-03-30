Боевики готовят штурм промзоны Авдеевки: стянули десятки БМП и полтысячи "штыков"

После месяца безуспешных попыток отбить у сил АТО промзону Авдеевки боевики наращивают свои тактические группы на участке чуть южнее — у Ясиноватой и Спартака.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, кроме батальона "Пятнашка", сформированного на основе подразделения абхазских наемников (на сегодня главная ударная сила противника в районе промзоны), в районе машзавода в Ясиноватой отмечается накопление бронемашин и живой силы боевиков (всего — до 20 единиц различных ББМ, в основном БМП-1, 2 и до усиленной роты в 140—150 чел.).

Учитывая, что не меньшие тактические группы боевиков развёрнуты непосредственно в районе Ясиноватской развязки, в Минеральном и севернее Яковлевки, командование российско-террористических войск не только готовится продолжать активные действия в данном районе, но и опасается прорыва украинских войск к северным и западным окраинам Ясиноватой, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, журналист Роман Бочкала рассказал о ситуации под Авдеевкой: там украинские военные ожидают серьезный штурм боевиков.